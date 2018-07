Tap, la politica si scatena e si divide

BARI- A difesa del ministro Lezzi scendono in campo gli otto consiglieri regionali del M5S: “Ringraziamo il Ministro del Sud per aver smentito il presidente Emiliano che, nel solito tentativo di agitare gli animi, aveva diffuso false intenzioni del Governo che, come confermato oggi da Barbara Lezzi, continua a ritenere TAP un’opera non strategica per il nostro Paese. Fu proprio lui nel corso di una conferenza a Lecce ad affermare che “il gas ci serve” ed è vergognoso che continui a prendersi gioco dei cittadini per guadagnarsi qualche titolo di giornale. Oggi finalmente- dicono- abbiamo sentito un vero ministro come Barbara Lezzi, a cui va tutta la nostra stima ed il nostro sostegno perché da sempre vicina ai problemi dei cittadini e del nostro territorio, ricordarlo allo showman Emiliano a cui non è rimasto altro da fare se non tacere.

Ma quanto accaduto oggi a Bari viene duramente contestato dal mondo politico regionale e salentino. Sullo Scontro Emiliano-Lezzi, interviene il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino che dice: “Cara ministra avremmo gradito ascoltare programmi, non proteste!. La sceneggiata della ministra Lezzi è inaccettabile. Le istituzioni non possono e non devono trasformarsi in un ring dove vince chi urla, chi sbatte la porta e chi la spara più grossa”.

“Emiliano e Lezzi: esilaranti, dimettetevi entrambi”, commenta Paolo Pagliaro dell’Ufficio di Presidenza Nazionale Forza Italia.“Il ministro Lezzi ormai ha perso la pazienza -continua- dopo la delusione per la contestazione dell’altro giorno è arrivato il litigio di oggi. Quello che è accaduto con il Governatore Emiliano è uno spettacolo indegno, un teatrino che ha messo in scena la peggior faccia della politica. Un litigio tra due persone che a caccia di consensi continuano a raccontare bugie. Dov’era Emiliano quando si decideva l’approdo e continuavano i lavori di Tap a San Foca? Emiliano ha chiesto le dimissioni della Lezzi, suggerirei a entrambi di dimettersi, insieme, per dare spazio a persone capaci con le idee chiare”.

Anche oggi ci riaggiorniamo domani commenta Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d’Italia. Su Tap fumata nera per un Ministro ed un presidente di Regione che si sono incontrati per discutere di questioni importanti per la Puglia e di cui i cittadini aspettano risposte concrete ma che hanno ben pensato di buttarla in caciara, litigando ed insultandosi a vicenda, Senza dubbio un siparietto non all’altezza dei ruoli e delle cariche che entrambi rivestono.

I 5S di casa nostra hanno parlato senza dire ciò che c’interessa di più: si fa o si blocca? Se lo chiede il presidente della Commissione regionale bilancio Fabiano Amati. Possiamo avere una risposta chiara a questa domanda?

“Uno spettacolo poco decoroso, messo in scena da chi ricopre alte cariche pubbliche come il ministro della Repubblica Lezzi ed il presidente della Regione Puglia Emiliano che non fa onore ai due protagonisti”, dice il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli.

Intanto i comuni di Melendugno, Castrì, Lizzanello e Vernole hanno impugnato il decreto del Mise di interconnessione Tap dando mandato agli avv.ti Mele e Calsolaro per impugnare, innanzi al Tar Lazio il Decreto direttoriale del 21.05.2018, per difendere le prerogative comunali che sono state pretermesse nel procedimento di approvazione dell’opera e soprattutto per la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio urbano e dell’ordinato assetto e sviluppo del territorio.