Amministrative 2018: domenica di ballottaggio a Brindisi, Francavilla e Oria

BRINDISI- Urne nuovamente aperte questa domenica dalle 7 alle 23. Si tratta dell’ ultima chiamata al voto per gli elettori di Brindisi, Francavilla Fontana e Oria che tornano al volto dopo il 10 giugno per la scelta dei rispettivi sindaci.

A Brindisi, il duello all’ultima scheda elettorale è tra Roberto Cavalera, sostenuto tra gli altri da Forza Italia e Udc, avanti di 4374 preferenze rispetto a Riccardo Rossi, che conta sul sostegno di Pd, Leu e Brindisi Bene Comune

Nella Città degli Imperiali la sfida a due è tra Maurizio Bruno e Antonello Denuzzo. Il primo, espressione del centrosinistra con il Partito democratico in testa, il 10 giugno scorso ha ottenuto il 37,23 per cento, mentre il secondo, avvocato al debutto in politica, ha raccolto il 24,09 per cento.

A Oria invece al ballottaggio andranno Maria Lucia Carone, sostenuta dalle civiche, e Pino Carbone dal Centrodestra, avanti di soli 92 voti.