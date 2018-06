Salento Book Fest: l’ironia di Luciana Litizzetto conquista Piazza Salandra

NARDO’- Continuano con successo gli appuntamenti dell‘edizione 2018 di Salento Book Fest. Lunedì sera è stata la volta di Luciana Litizzetto che ha presentato il suo ultimo libro in Piazza Salandra a Nardò, dove è stata accolta dal direttore artistico Luca Bianchini.

Dal titolo “LA BELLA ADDORMENTATA IN QUEL POSTO”, la campionessa della satira propone nel suo libro argomenti vari ispirati alla realtà, alla pubblicità e al gossip, al fine di aiutare il lettore a sviluppare una sorta di resistenza alle follie del mondo. “Non viviamo certo nel mondo delle favole – dice Littizzetto – ma se la prendiamo con la giusta ironia, anche la situazione più balenga può conquistare a suo modo un lieto fine. Perfino la start up che trasforma la cacca in energia elettrica, la preoccupante pening review, i trattamenti di bellezza della signora Beckham alla placenta di pecora e scaglie d’oro e quelli per far ricrescere a strappo i capelli ai calvi. Perfino la pietra giapponese che fa sparire le emorroidi, le tette al sale, il walter del moscerino e la jolanda alla lavanda, la sonda Schiaparelli che si sparpagna su Marte, il ciao ciao alla pensione, la brutta piega della Brexit e il ciuffo di Donald Trump”.

Inoltre, nel corso della serata, tra risate, battute e temi d’attualità, Luciana Litizzetto è stata anche omaggiata del PREMIO SALENTO BOOK FESTIVAL 2018.