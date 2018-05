Aci Karting, campioni italiani a La Conca di Muro Leccese

MURO LECCESE-Il mondo del Kart fa tappa nel Circuito Internazionale “La Conca” di Muro Leccese per la seconda gara valida per il campionato nazionale ACI KARTING 2018. Sono oltre 270 i piloti accreditati alla competizione promossa da ACI che, anche per quest’anno, ha scelto di far disputare le sue prove, tra le altre, nelle due più importanti piste di Kart del Salento, quella de “La Conca” ed alla “Pista Salentina” di Ugento il prossimo 16 settembre 2018. La Conca ospita la seconda di otto tappe complessive che decreteranno, a fine stagione, il pilota più forte. L’equivalente dello scudetto di Serie A per il calcio. Come dicevamo sono tantissimi i piloti pronti a sfidarsi ma c’è chi gioca in casa, come il giovanissimo Luigi Coluccio, pilota di Maglie che ha terminato le qualifiche ufficiali in Pole Position registrando il miglior tempo. In gara partirà dalla prima fila. Luigi, 14enne pilota ufficiale del Team Birel Art, oltre al campionato Italiano ACI sta disputando un eccellente campionato Tedesco, dove ha raggiunto il secondo gradino del Podio alla fine della tappa di Wackersdorf. Partecipa anche, sempre fiancheggiato da Birel Art, al Campionato Europeo Karting, dove nella tappa di Londra, a Brandon, ha registrato tempi da podio durante le qualifiche ufficiali.