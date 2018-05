A Lecce vanno a ruba anche i cibi in scatola. A Nardò rapinatore con fucile in farmacia

LECCE- Vanno a ruba anche i cibi in scatola: assieme ai superalcolici, sono il “bottino” del ladro che nel pomeriggio ha messo a segno il furto presso il supermercato Conad di via Zanardelli a Lecce. Sempre in città, nel pomeriggio, sono due i furti consumati presso i negozi Acqua e Sapone di via Benedetto Croce e a seguire di Viale Marche. Possibili autori sarebbero due donne ed un uomo con probabile accento barese.

A Nardò, invece, un uomo armato di fucile ha rapinato la farmacia comunale: ha minacciato il titolare facendosi consegnare 250 euro e poi è fuggito a piedi.

Indaga la Polizia su tutti e quattro gli episodi.