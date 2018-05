In Puglia i rifiuti della capitale? valutazione anche su 5 impianti salentini

SALENTO – Di certo c’è che nulla è deciso al momento. L’Ama, l’azienda che si occupa della raccolta della spazzatura a Roma, ha fatto richiesta alla Regione Puglia di una disponibilità ad accogliere qui i rifiuti prodotti nella capitale, alle prese da tempo con un’emergenza che l’ha già portata a bussare alle porte dell’Abruzzo. La richiesta è giunta giovedì sera con una telefonata del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al collega Michele Emiliano.

Si tratterebbe di un trasferimento di rifiuti indifferenziati da sottoporre a trattamento meccanizzato biologico, esigenza nata soprattutto in considerazione del surplus di raccolta degli ultimi giorni, quando si è arrivati a toccare 10mila tonnellate in tre giorni.

Ad oggi, la valutazione è in corso e la scelta sarà necessariamente politica. Sotto il profilo tecnico, però, Ager, l’Agenzia regionale per i rifiuti, ha già avuto modo di verificare che ci sono disponibilità di quantitativi ulteriori da poter trattare in alcuni dei dieci impianti sparsi sul territorio. Tra questi, tre hanno sede nel Leccese, a Cavallino, Poggiardo e Ugento, e altri due nel Tarantino.

I prossimi giorni saranno quelli in cui si procederà, dopo l’eventuale ok alla richiesta preliminare, ad una ricognizione più puntuale sulla capacità dei singoli impianti, sia dal punto di vista dei quantitativi che della tipologia degli scarti da poter accogliere. Ci sarà da capire se la Puglia dovrà garantire solo il trattamento oppure anche lo smaltimento, cosa che potrebbe far storcere il naso a molti sindaci; dovrebbero essere infine definite le tariffe e l’ammontare del contributo che, in base allo Sblocca Italia, spetterebbe alla regione ospitante.

In ogni caso, l’eventuale accordo di disponibilità, che può essere solo temporanea, dovrà passare da una delibera di giunta regionale.