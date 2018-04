Infiltrazione jihadista, il report: la Puglia tra le regioni meno a rischio

PUGLIA – Posizionarsi in coda ad una classifica non è stato mai così rassicurante come in questo caso. Puglia e Salento si piazzano infatti tra le regioni a basso rischio di infiltrazione terroristica. È quanto emerge dal report “Italian Terrorism Infiltration Index 2018” reso noto nelle scorse ore dall’Istituto Demoskopika. Il primato, allarmante, spetta invece a Lazio e Lombradia, quest’ultima con il massimo punteggio (ossia 10) si conferma in vetta per il terzo anno consecutivo. Seguono Emilia Romagna e Piemonte.

Quattro gli indicatori ritenuti “sensibili” da Demoskopika per tracciare la mappa in questione: gli attentati avvenuti in territorio italiano estrapolati dal Global Terrorism Database dell’università del Maryland, le intercettazioni, gli stranieri residenti in Italia provenienti dai primi cinque paesi considerati la top five del terrore e il numero dei visitatori nei musei italiani. Per consentire una lettura più agevole, le regioni, in base al punteggio ottenuto, sono state raggruppate in quattro categorie con un livello differente di rischio: alto, medio, basso e molto basso.

Con un punteggio pari a 0,73 il tacco d’Italia si piazza al quint’ultimo posto dunque, si diceva, a bassissimo rischio. Sotto controllo anche il quadro nell’area immediatamente circostante: la Campania è nella zona definita a rischio intermedio con 3,53 punti, Molise e Basilicata sono rispettivamente al penultimo e ultimo posto con 0,04 e 0,03 punti.

C’è infine una parte del report che riguarda il radicamento. L’analisi evidenzia che la Puglia rientra tra le regioni dove le comunità di iracheni insediate risultano più numerose: nello specifico è al terzo posto con 470 presenze. È all’ultimo posto invece tra le regioni dove a radicarsi è stata la comunità siriana, con 1.015 presenze.