Il Lecce è in Serie B. Attesa finita dopo sei stagioni – La festa sugli spalti e negli spogliatoi

LECCE – (di Tonio De Giorgi) Il Lecce batte 1-0 la Paganese con un gol di Armellino e festeggia la promozione in Serie B. Al sesto campionato di Serie C Lepore e compagni riportano il Lecce nel campionato cadetto.



La cronaca – Al 3′ sugli sviluppi di un calcio di punizione Cosenza impegna l’ex Gomis che respinge poi il pallone torna in mezzo dove Marino manca la deviazione vincente. Al 17′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Lecce passa in vantaggio con Armellino che incrocia la traiettoria del pallone e devia in porta, 1-0. Al 22′ reazione della Paganese sugli sviluppi di un calcio di punizione, la difesa leccese libera con qualche affanno. Al 43′ Armellino serve in profondità Di Piazza fermato un angolo. Al 44′ grave errore di Acampora che serve il pallone arriva tra i piedi di Mancosu che non inquadra lo specchio. Nel secondo tempo, al 3′, occasione per il Lecce: Costa Ferreira riprende una corta respinta della difesa, ma il suo tiro è deviato da Gomis. Al 29′ sugli sviluppi di un corner Marino colpisce di testa, ma sulla linea Bensaja allontana. Qualche secondo dopo Di Piazza in contropiede ha il pallone del raddoppio, ma spara su Gomis che devia. Al 32′ nuova opportunità per Di Piazza che calcia al volo, Gomis è attento e blocca a terra. Al 34′ trema il Lecce con Perucchini che respinge con i pugni, sul capovolgimento di fronte Mancosu imbecca Di Piazza, ma Gomis vola tra i pali e devia. Al 39′ la Paganese resta iun dieci per l’espulsione di Nacci autore di un fallo ai danni di Mancosu. Il Lecce resiste agli sterili attacchi della Paganese e dopo tre minuti di recupero la festa per il ritorno in Serie B può iniziare con la squadra che si porta prima sotto la Curva Nord e dopo fa un giro di campo per ringraziare il pubblico giallorosso. In tribuna anche l’ex attaccante del Lecce David Di Michele. Presente pure l’ex patron Giovanni Semeraro spesso spettatore delle partite del Lecce.

LECCE-PAGANESE 1-0

rete: 17’pt Armellino (L)

LECCE

Perucchini; Ciancio, Cosenza, Marino, Legittimo; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Costa Ferreira (21’st Tabanelli); Saraniti (47’st Lepore), Di Piazza (42’st Caturano)

A disposizione: Chironi, Di Matteo, Pacilli, Valeri, Megelaitis, Dubickas, Tsonev, Persano, Selasi

Allenatore F. Liverani

PAGANESE

Gomis; Carini, Piana (21’st Dinielli), Acampora (35’st Talamo); Della Corte, Tazza (35’st Pavan), Bernardini (35’st Maiorano), Nacci, Bensaja, Della Corte; Cernigoi (21’st Cuppone), Cesaretti

A disposizione: Marone, Galli, Ngamba, Boggian

Allenatore: De Sanzo

Arbitro: Maggioni di Lecco

Note: ammonito Nacci, Carini, Cosenza, Tazza, Piana, Nacci. Espulso: Nacci al 39′ Recupero: pt 2′; st 3′. Totale spettatori 18.264 di cui paganti 11.322, abbonati 6.942. Incasso totale di euro 194.933,67