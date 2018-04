Vivicittà: la “Corsa più grande del mondo” anche a Porto Cesareo

PORTO CESAREO- Appuntamento in mattinata a Porto Cesareo con “Vivicittà”, la manifestazione podistica organizzata dalla Uisp. Si tratta della 35^ edizione della “Corsa più grande del mondo” che ruota attorno allo slogan “Attività sostenibili”e che ogni anno coinvolge in tanti, proprio come in questa domenica: nonostante il sole abbia deciso di non uscire, in tantissimi si sono presentati ai nastri di partenza per gareggiare in nome dello sport e non solo. L’evento infatti si pone l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo basato sul rispetto per l’ambiente e quello per tutte le persone. Inoltre, Vivicittà intende lanciare messaggi di pace e convivenza, ma soprattutto di solidarietà, devolvendo una parte del ricavato anche all’Associazione CuoreAmico Onlus, Progetto Salento Solidarietà.