Lecce-Fondi 1-0 (2t in corso)

LECCE – (di Tonio De Giorgi) Al Via del Mare il Lecce ospita il Fondi. Per i giallorossi è la terz’ultima partita stagionale, la penultima in casa. In difesa c’è Legittimo in coppia con Cosenza; in attacco Caturano e Di Piazza.

La cronaca – Al 15′ Di Piazza con un colpo di tacco in area serve Costa Ferreira, ma il portoghese non riesce ad agganciare. Al 19′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Fondi vicino al gol con un colpo di testa di Polverini che Perucchini alza sopra la traversa. Al 28′ il Lecce passa in vantaggio grazie ad una giocata di capitan Lepore, che si porta il pallone sul sinistro e lo indirizza nell’angolo alla destra del portiere dei laziali, 1-0. Al 39′ la formazione allenata da Luiso sfiora il pareggio, ma Pompei è in leggerissimo ritardo e il pallone sfila fuori. Al 40′ conclusione di Mancosu dal limite respinta dal portiere. In avvio di ripresa gli ospiti pericolosi con uno spunto da sinistra di Pompei, Addessi non riesce nella deviazione in porta.

LECCE-FONDI 1-0

RETE: 28’pt Lepore (L)

LECCE

Perucchini; Lepore, Cosenza, Legittimo, Ciancio; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Costa Ferreira; Caturano, Di Piazza

Allenatore F. Liverani

R. FONDI

Elezaj; Galasso, Polverini, Mangraviti, Paparusso; Vastola, De Martino, Pompei; Addessi; Corvia, Mastropietro

Allenatore P. Luiso

Arbitro: Valiante di Salerno