Reggina-Lecce 0-1 (2t in corso)

REGGIO CALABRIA – (di Tonio De Giorgi) Per la 15^ giornata di ritorno il Lecce è ospite della Reggina.

La cronaca – All’11’ il Lecce passa in vantaggio: Costa Ferreira serve Di Piazza, il cui cross è respinto corto dalla difesa amaranto, il pallone arriva a Mancosu, che non sbaglia da pochi passi, 0-1.

Al 14′ i giallorossi raddoppiano, ma sul colpo di testa di Saraniti Di Piazza, secondo l’arbitro, è in fuorigioco. Inutile la giocata dell’attaccante giallorosso. Al 17′ Di Piazza ancora protagonista di una conclusione di sinistro deviata in angolo dal portiere reggino. Nel finale della prima frazione la Reggina sfiora il pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato, il pallone che scavalca Perucchini termina a lato. Nel secondo tempo, al 5′, il Lecce ha l’opportunità di pareggiare, ma Di Piazza cerca la porta, e non la trova, invece di servire i compagni in area di rigore.

REGGINA-LECCE 0-1

RETE: 11’pt Mancosu (L)

REGGINA

Cucchietti; Laezza, Ferrani, Gatti; Hadziosmanovic, Mezavilla, La Camera, Giuffrida, Armeno; Bianchimano, Tulissi

Allenatore A. Maurizi

LECCE

Perucchini; Lepore, Cosenza, Marino, Ciancio; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Costa Ferreira (7’st Legittimo); Saraniti (7’st Caturano), Di Piazza (7’st Dubickas)

Allenatore F. Liverani

ARBITRO: Proietti di Terni

note: ammoniti Di Piazza, Mezavilla