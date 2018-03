Valtur, stagione a rischio: non aprirà neppure il villaggio di Ostuni

OSTUNI- Dopo l’abbandono di Otranto, Valtur potrebbe salutare anche un altro pezzo di Salento, Ostuni: per quest’estate, infatti, il villaggio turistico non aprirà. La doccia fredda è arrivata ieri durante l’incontro convocato al Ministero dello Sviluppo Economico. La società ha annunciato la chiusura di diversi villaggi vacanze sparsi per l’Italia e l’avvio della procedura di licenziamento collettivo di 108 dipendenti a tempo indeterminato e 123 a tempo determinato e sta negoziando la restituzione delle singole strutture ricettive, rischiando di finire all’asta con una vendita “a spezzatino”. Il ministro Carlo Calenda ha però annunciato che alcuni gruppi imprenditoriali italiani e stranieri sarebbero interessati all’acquisto, che per il Ministero deve tenere unita tutta la proprietà. Ad oggi appare certo che quest’estate non apriranno i villaggi di Capo Rizzuto, Favignana, Ostuni, Porto Rosa, Torre Chia, Simeri, Garden Club Toscana e Colonna Beach. Sarà interrotta, poi, l’attività dei villaggi invernali di Pila Marilleva, Sestriere e Principe di Marmolada.