Premio Barocco, il 25 maggio torna il Gran Galà della città bella

GALLIPOLI – La città bella è pronta, anche quest’anno, a vestirsi di barocco. Tra conferme e nuovo ospiti si delinea l’edizione numero quarantanove dello storico e prestigioso evento. Confermata la presenza di Francesco Giorgino alla conduzione del Gran Gala, in programma per venerdì 25 maggio presso il Castello di Gallipoli. Il giornalista Rai, già alla conduzione delle ultime due edizioni della kermesse ideata e realizzata dal patron Fernando Cartenì, ha accettato di buon grado l’invito dell’organizzazione alla conduzione della serata di consegna delle Galatee Salentine, evento che vedrà la partecipazione, come tradizione, di illustri nomi del mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura del panorama nazionale ed internazionale .

La rosa delle personalità che saranno insignite della Galatea Salentina, l’opera bronzea del maestro Egidio Ambrosetti, si preannuncia già ricca e costellata da nomi appartenenti al panorama artistico nazionale ed internazionale. Tra queste Ennio Fantastichini, attore italiano di altissimo spessore artistico. Personalità versatile e carattere istrionico, Ennio Fantastichini.

Lavoro senza sosta anche per il Comitato scientifico con al timone affiancato dal rettore Vincenzo Zara ed altri professionisti come Domenico Fazio e gli avvocati Pasquale Corleto, Maurizio Villani, Francesco De Jaco e Pietro Quinto.

Il Gran Gala sarà preceduto, sabato 19 maggio, dalla cerimonia di consegna dei Terra del Sole Award a personalità di origini pugliesi che, grazie al proprio operato professionale, si sono distinte a livello nazionale ed internazionale