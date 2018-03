Lo scienziato Tonelli ospite al Liceo Palmieri

LECCE – È uno degli scopritori della cosiddetta particella di dio , il bosone di higgs, l’origine dell’universo. Interpretazione suggestiva che qualche anno fa ha scatenato la fantasia degli appassionati di scienza e natura ma è stato frutto di ricerche ed esperimenti durati anni nel Cern di Ginevra.

Uno degli scienziati dell’equipe, il prof Guido Tonelli è stato a lecce dove nel Liceo Palmieri ha tenuto una lectio magistralis sul rapporto tra la scienza e la cultura classica, mondi apparentemente distinti e invece legati fortemente l’uno all’altro.

Un’occasione imperdibile per i tanti studenti del liceo e non solo. Uno degli appuntamenti voluti dalla dirigente scolastica Loredanza Di Cuonzo in nome della cultura condivisa anche con il territorio.