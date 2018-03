Al liceo Palmieri Guido Tonelli, scopritore della “particella di Dio”

LECCE – Oggi pomeriggio alle ore 16.30 sarà ospite d’eccezione presso il Liceo Palmieri di Lecce il prof. Guido Tonelli, tra gli scopritori della cosiddetta “particella di Dio”, il Bosone di Higgs. Guido Tonelli è scienziato di fama mondiale e la sua presenza per una Lectio Magistralis nella quale si soffermerà sulla relazione tra “Scienza e Cultura Classica” sarà una grande opportunità formativa non solo per le studentesse e studenti di questo liceo. Il Palmieri, diretto dalla professoressa Loredana Di Cuonzo, da sempre nella relazione con il territorio ha cura di aprire gli eventi di maggiore significato e importanza alla fruizione da parte della cittadinanza.