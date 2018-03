Concorso guide turistiche, il paradosso: “quelle già abilitate devono sostenere prova linguistica”

SALENTO – Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per migliaia di aspiranti guide turistiche: a metà aprile, a Bari si terranno le prove per il concorso di abilitazione.

Il bando, però, oltre che a dare l’abilitazione a nuove persone, è anche per molte guide turistiche già abilitate che però, paradossalmente, devono certificare la conoscenza linguistica. Ciò vuol dire che le guide che già lavorano, e che i requisiti linguistici li hanno (in quanto laureate o comunque in possesso delle capacità richieste), nel pieno della stagione, a metà aprile, mentre saranno impegnate nei vari tour, dovrebbero mollare tutto per andare a sostenere le prove. Un enorme disagio, come ci spiega la presidente di Assoguide Puglia, perché è praticamente impossibile trovare un sostituto, essendo tutti i colleghi nella stessa situazione.