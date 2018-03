Ferrovie Sud Est salve, dai creditori sì al concordato. Bufera in BNL

BARI – La salvezza delle Ferrovie Sud Est è più vicina. In realtà è atteso un ultimo passaggio tecnico al Tribunale Fallimentare di Bari ma, con il sì dei creditori al concordato preventivo, il baratro del fallimento si allontana e di molto.

Il Tribunale, dopo l’udienza del 2 febbraio scorso, ha sciolto la riserva sulla banca Bnl, ammettendola al voto. Il passaggio era tutt’altro che lieve visto che Bnl è il maggior creditore di Sud Est, con i 70 milioni di euro pendenti, pari al 38 percento del totale. Ma il gruppo bancario ha votato sì, aggiungendosi agli altri creditori, tra i quali la Regione Puglia, che si erano espressi positivamente nella prima udienza. Ora, dunque, i creditori privilegiati riceveranno il 100 percento dei 152 milioni di euro vantati mentre, ai creditori chirografi, andrà il 51 percento dei 130 milioni pendenti.

Intanto, però, proprio sulla Bnl si abbatte una nuova tempesta. Perché Giuseppe Pignataro, responsabile Mercato Pubblica Amministrazione Direzione Centrale di BNL, è stato interdetto dall’esercizio delle funzioni. L’ordinanza interdittiva è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura di Bari, e scaturisce dall’inchiesta sul crac delle Sud Est. Per Pignataro, come per gli altri indagati, l’ipotesi di reato è di bancarotta fraudolenta preferenziale in favore della BNL e di bancarotta fraudolenta impropria, per le Sud Est. Secondo gli inquirenti sarebbero stati “concessi finanziamenti a fronte di una serie di garanzie praticamente illimitate, sarebbe stato garantito il mantenimento di linee di credito in favore della società FSE, oramai in fase di dissesto, oltre ad esserci la totale assenza di qualunque tipo di controllo sulla destinazione delle somme erogate”. Pressioni che, per la Procura, sarebbero state esercitate da Pignataro anche sull’Atac di Roma.