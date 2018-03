Pagliaro: «Forza Italia ha sempre combattuto contro le trivelle»

LECCE-«Non possiamo accettarlo e dobbiamo lavorare per evitare che il nostro mare sia violentato dalle multinazionali con la tecnica air-gun per la ricerca di idrocarburi. – Afferma Paolo Pagliaro, dell’Ufficio di Presidenza Nazionale di Forza Italia e Responsabile Turismo in Puglia – vogliamo ricordare al Presidente Emiliano, che oggi ha lanciato l’appello per aprire un fronte anti trivelle, che Forza Italia ha combattuto energicamente la battaglia referendaria contro le Trivelle e siamo stati sempre coscienti che gli effetti per i nostri mari potrebbero essere devastanti. Siamo ben lieti se questa battaglia, che noi continueremo a combattere in tutte le sedi senza abbassare la guardia, sarà combattuta anche dalle altre forze politiche. – Conclude Pagliaro – Continueremo a difendere, in modo deciso e vigoroso, la prima fonte di ricchezza della Puglia. La posizione ufficiale di Forza Italia sulla questione trivelle è chiara e netta, siamo contrari».