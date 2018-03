Elezioni Politiche: Salento Pentastellato

LECCE- A livello Nazionale, al Senato: il Movimento 5 Stelle supera la soglia del 30%, riuscendo così a diventare la prima forza politica italiana. Ottimo il risultato raggiunto anche nel Salento che, in queste elezioni si afferma una realtà Pentastellata, come il resto della Puglia. “Al Sud – ha detto Giuseppe Brescia, deputato uscente e candidato capolista nel listino plurinominale Puglia 1 – è un plebiscito per il Movimento 5 Stelle”.

Il centrodestra, con la Lega che supera Forza Italia, è tuttavia la prima coalizione con il 35%; male invece per il Centrosinistra il cui risultato si aggira attorno al 20%.

Alla Camera, sempre a livello Nazionale, la quinta proiezione Opinio per Rai vede: M5S 32,5%, Pd 19%, Lega 17,7%, Forza Italia 13,3%, Fratelli d’Italia 4%, Leu 3,8%, +Europa con Bonino 2,6%, Noi con l’Italia-Udc 1,2%, Civica Lorenzin 0,5%, Insieme 0,5%, Svp 0,4%

Per il segretario regionale del Pd pugliese, Marco Lacarra: “A livello nazionale il dato del 19% è in linea, più o meno, con quello che si attendeva. Noi avevamo previsto, se fossimo andati bene, il 23%. Il 19% non è un risultato che ci fa saltare ma è un risultato dal quale dobbiamo ripartire, sicuramente”. “Per come è ormai il quadro – ha aggiunto – due punti in più non avrebbero cambiato nulla: avremmo dovuto prendere sei punti in più”. “Sembrano confermate – ha sostenuto il coordinatore di Forza Italia – Bari Città Metropolitana, Francesco Paolo Sisto – le premesse delle elezioni in Sicilia: i numeri sono provvisori ma da alcune sezioni abbiamo la fotografia di un centrodestra che è sempre, comunque, primo”.