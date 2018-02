Grasso, Liberi e Uguali verso il nuovo partito. E avverte: “Attenti al voto inquinato dalla Scu”

BARI – Dal 5 marzo nascerà un nuovo partito della Sinistra. Formato da chi? “Si vedrà”. Esordisce così a Bari, il presidente uscente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, nella passeggiata per le vie della città, un tempo in mano alla criminalità. “Non seguite le bugie e le promesse degli altri partiti – ha commentato -. Noi diamo questa certezza: la Sinistra c’è”.

Liberi e Uguali, in Parlamento, ci sarà, dice certo Grasso e lo farà anche attingendo all’elettorato dei 5 stelle che non si rispecchia più nel movimento guidato da Di Maio: “Il Movimento 5 Stelle – ha spiegato Grasso – ha delle aperture più verso destra. Quindi noi vorremo recuperare gli elettori più a sinistra dei 5 stelle”.

Grasso, con al fianco alcuni capilista dei collegi pugliesi, però lancia un allarme: “E’ al Sud e in regioni come la Puglia, che tanti già condannati per la Sacra Corona Unita, sono usciti dal carcere. Bisogna fare attenzione che il voto non si inquinato da influenze che ricordano in passato la criminalità organizzata e quello che può determinare il voto di cambio“.

Si riuscirà a formare un governo? I sondaggi direbbero di no – continua il leader di Liberi e Uguali – e “la colpa è della legge elettorale fatta Renzi, Berlusconi e Salvini”. Quanto alle priorità, “riformare del tutto la legge Fornero”.