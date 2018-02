S. Leonzio-Lecce 0-0. Due traverse per i giallorossi, che si accontentano di un punto

LECCE – (di Tonio De Giorgi) La temuta trasferta di Catania contro la Sicula Leonzio finisce in parità 0-0, ma l’ottima notizia arriva dalla Puglia, da Monopoli dove il Catania è stato surclassato 5-0. Adesso il vantaggio del Lecce sulla squadra catanese è di sette punti e domenica prossima la formazione siciliana riposerà mentre il Lecce ospiterà la Juve Stabia. Per il Lecce, quindi, quattro punti in due trasferte. Quella sul campo della Sicula Leonzio era iniziata sotto i migliori auspici con la traversa di Saraniti al cospetto di una squadra che sta vivendo un momento positivo. Nella seonda frazione di gioco le due squadre hanno dato l’impressione di volersi accontentare, gli ultimi dieci minuti sono stati di pura accademia. Nel corso del secondo tempo il tecnico giallorosso Liverani ha inserito in attacco Di Piazza, ma sia per lui che per Saraniti palloni se ne sono visti pochissimi. Nell’undici di partenza Liverani ripresenta Lepore e Cosenza, sulla linea difensiva anche Marino. Avvio promettente per il Lecce che in sessanta secondi, tra il 4′ e il 5′, la squadra giallorossa vicina al vantaggio con Saraniti, il quale prima colpisce la traversa e dopo non angola bene la conclusione. Al 31′ la Sicula Leonzio, che aveva provato a mettere paura al Lecce con un tiro dalla distanza di D’Angelo, prova a irrompere in area giallorossa con Arcidiacono, ma è provvidenziale la chiusura di Cosenza. Al 36′ spunti ancora di Arcidiacono, Perucchini è attento e para la conclusione. La squadra leccese perde palla in attacco e la Sicula parte in contropiede, ben manovrato e chiuso dal tiro di D’Angelo parato in due tempi da Perucchini (37′). Al 43′ il Lecce colpisce la seconda traversa: è Mancosu, dal limite, a calciare con il destro, il pallone tocca la parte superiore del montante lungo e sfila fuori. Dopo l’intervallo, all’8′, Torromino innesca Saraniti, respinta l’iniziativa dell’attaccante giallorosso. Al 15′ Costa Ferreira si inserisce bene in area siciliana, ma la conclusione del portoghese è da dimenticare. Al 23′ il neo entrato Di Piazza dialoga subito con Saraniti, il cui sinistro è alto. Finisce 0-0 con il Lecce che porta via da Catania un punto pesantissimo nella corsa promozione. E’ il terzo 0-0 stagionale. Domenica prossima per Lepore e compagni la possibilità di allungare ancora sul Catania e di portarsi a +10.

SICULA LEONZIO

Narciso; Aquilanti, Camilleri, Gianola; Bollino, D’Angelo, Esposito (28’st Marano), Petermann (36’st Davì), Squillace; Lescano (23’st Foggia), Arcidiacono (28’st Sibilli)

In panchina: Ciotti, Pollace, Giuliano, Monteleone, Russo, De Felice, Granata, Cozza

Allenatore: A. Diana

LECCE

Perucchini; Lepore, Cosenza, Marino, Di Matteo; Armellino, Arrigoni, Mancosu (38’st Legittimo); Costa Ferreira (21’st Selasi); Torromino (21’st Di Piazza), Saraniti

In panchina: Chironi, Riccardi, Valeri, Megelaitis, Caturano, Dobickas, Ciancio, Gambardella

Allenatore F. Liverani

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara

Assistenti: Michele Dell’Università di Aprilia e Aristide Rabotti di Roma 2

Note: ammoniti Cosenza. Recupero: o’pt; 3′ st