Si alza il sipario sulle biblioteche di comunità

LECCE- Dopo aver ricevuto dalla Regione Puglia il finanziamento dei propri progetti nell’ambito del bando per le “Community library”, il Comune di Lecce è pronto per realizzare due biblioteche di comunità, con diverse e complementari funzioni.

Nel complesso degli Agostiniani e presso la sede dell’assessorato all’Istruzione in viale Foscolo tutti i cittadini potranno beneficiare di due luoghi aperti a tutti, nei quali trovare non solo libri, ma spazi di socialità, di incontro, di servizio per una Lecce più aperta e inclusiva.