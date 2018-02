GdF: il comandante regionale Augelli in visita alla Tenenza di Tricase

TRICASE – Il Generale di Divisione Vito AUGELLI, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, si è recato in visita presso la Tenenza di Tricase.

A riceverlo, presso la Caserma “Appuntato Francesco Bramato”, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e il Comandante della Tenenza di Tricase, Tenente Salvatore Pezzella.

Augelli ha approfondito le principali tematiche operative riguardanti il Reparto, sottolineando come la Guardia di Finanza operi sempre in prima linea e in modo “trasversale” sul fronte del contrasto all’evasione fiscale, allo spreco nella spesa pubblica, all’immigrazione clandestina, al traffico di armi e di sostanze stupefacenti lungo la rotta balcanica ed alla corruzione in genere.

Al termine, il Generale di Divisione ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, i militari della Tenenza di Tricase si adoperano per la tutela della legalità.