Coppa Italia: Lecce-Cosenza 0-2. Giallorossi eliminati. Liverani: “Senza cattiveria e determinazione”.

LECCE – (di Tonio De Giorgi) Il Lecce fuori dalla Coppa Italia di Serie C. Al Via del Mare i giallorossi sono stati eliminati dal Cosenza dell’ex Braglia con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Okereke e dell’ex Loviso realizzati entrambi nel secondo tempo. Successo meritato per la formazione cosentina più determinata e decisa.

La cronaca – Al 4’ il Cosenza in contropiede sfiora il vantaggio: il diagonale di Mungo esce di poco fuori. al 17′ sinistro di Caturano deviato in angolo. Al 32′ ancora Caturano, servito da Costa Ferreira, calcia di sinistro ma la sua conclusione è deviata. Al 40′ spunto del cosentino Boniotti, il suo tito fuori di poco. Dopo l’intervallo la squadra cosentina sembra più determinata; il Lecce con Di Piazza sfiora il vantaggio, ma al 17′ è la formazione ospite a rompere l’equilibrio con un colpo di testa di Okereke che raccoglie un crosso dalla sinistra, 0-1. Al 23′ la squadra di Braglia raddoppia su calcio di punizione battuto dall’ex Loviso, 0-2. Al 32′ l’arbitro Perotti di Legnano giudica regolare una spinta ai danni di Di Piazza pronto a calciare in porta. Per la squadra giallorossa il primo tiro nello specchio è di Mancosu, al 44′. Finisce 2-0 per i calabresi che accedono alla Semifinale di Coppa. Per il tecnico giallorosso Liverani è la prima sconfitta, sia pure in Coppa, da quando guida la squadra leccese. La formazione giallorossa adesso torna a concentrarsi sul campionato. Domenica prossima Liverani potrà contare nuovamente su Cosenza, che ha scontato il turno di squalifica. Dovrebbe essere disponibile anche Lepore mentre Tabanelli tornerà in gruppo lunedì prossimo. Per Tsonev i tempi sono più lunghi. Da verificare le condizioni di Mancosu che ha preso una botta al costato. “Prima o poi doveva arrivare la sconfitta – afferma Liverani in sala stampa dopo la sfida contro il Cosenza -, oggi ci è mancata la determinazione, la cattiveria, mentalmente ervamo un po’ distaccati, sulle seconde palle arrivavamo prima i nostri avversari. Il Cosenza comunque ha meritato, ma pensavo che potesismo fare un pochino meglio. Sono sicuro che archivieremo in fretta la sconfitta così come facciamo con le vittorie”.

LECCE – COSENZA 0-2

Rete: 16′ st Okereke (C), 23’st Loviso (C)

LECCE

Chironi; Ciancio, Cosenza, Riccardi, Legittimo; Megelaitis (28’st Pacilli), Arrigoni, Selasi (17’st Mancosu); Costa Ferreira; Di Piazza, Caturano

In panchina: Vicino, Perucchini, Di Matteo, Torromino, Valeri, Marino, Dubickas, Gambardella, Persano, Saraniti

Allenatore F. Liverani

COSENZA

Zommers; Pasqualoni (10’st Idda), Dermaku, Camigliano; Boniotti (10’st Okereke), Bruccini, Loviso, Ramos; Perez, Mungo (24’st Corsi), Trovato

In panchina: Saracco, Palmiero, Baclet, Tutino, Pascali, D’Orazio, Braglia

Allenatore Piero Braglia

ARBITRO: Perotti di Legnano

Note: recupero pt 1′; st 3′; Totale spettatori 1.305 per un incasso totale di euro 8.335,00