BRINDISI- Parte da Brindisi, con la presentazione dei candidati a Camera e Senato, la campagna elettorale di Forza Italia. L’incontro nell’Hotel Orientale. Al tavolo dei lavori Mauro D’Attis, brindisino doc, vice sindaco nell’era Mennitti, capolista del collegio plurinominale della Camera dei Deputati Puglia 3; Luigi Vitali, coordinatore regionale, capolista nel collegio uninominale e capolista al Senato per il collegio plurinominale Puglia 2 che comprende la parte sud della provincia di Bari, e le province di Lecce, Brindisi e Taranto; Tommaso Scatigna, ex sindaco di Locorotondo, candidato nel collegio uninominale Senato Brindisi- Monopoli. Al tavolo anche i candidati nel listino proporzionale come Paolo Pagliaro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia, candidato al terzo posto nel listino di D’Attis, dato come capolista nel collegio di Lecce sino a poche ore prima della presentazione delle liste, forte del primo posto nei sondaggi, al 40 per cento anche avanti all’ex sindaco di Lecce Paolo Perrone. Insieme a lui le candidate Beatrice De Donato di Polignano, Giusy Resta, Enza Labriola di Taranto.

Un lavoro di squadra quello per il quale Forza Italia si impegna, con l’obiettivo di “Difendere un territorio e di farlo dalle postazioni che contano: il Parlamento” dice D’Attis. “Sarà una campagna elettorale dove il vero avversario da battere sarà il M5S” commenta Vitali. “Da anni mi occupo di questo territorio anche con la mia professione di editore. Con le dieci battaglie di Telerama abbiamo cercato di difendere queste comunità – dice Pagliaro- e continueremo a farlo”.