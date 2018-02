275, presentato il progetto del secondo lotto. Il sindaco di Tricase prende tempo

LECCE- Un tracciato a due corsie sino a Leuca con una larghezza del nastro asfaltato di 10 metri e 50 a partire dalla zona industriale di Tricase, dove all’altezza della stazione ferroviaria ci sarà l’intersezione con il primo lotto a 4 corsie per permettere l’adeguamento della velocità. Poi la strada si allontanerà dall’abitato di Tricase e Lucugnano, passerà tra Alessano e Tiggiano e si allontanerà anche dall’abitato di Macurano. Queste le novità principali del progetto del secondo lotto della statale 275, la Maglie-Leuca presentato nel pomeriggio a Palazzo Adorno alla presenza del presidente della Provincia Antonio Gabellone, degli ingegneri di Anas, Regione e sindaci dei comuni interessati. Un tracciato che prova a mettere d’accordo tutti ma che un sì definitivo non l’ha ancora avuto. Il progetto non prevede abbattimenti di pajare e di fabbricati, è ad una distanza sufficiente dalle ferrovie, non tocca la Casa del Pellegrino, non attraverserà le due discariche sotto sequestro. Ci sarà anche una galleria di 150 metri per sottopassare la ferrovia in corrispondenza di Alessano- Tiggiano. Di definitivo c’è, per ora, solo il progetto del primo tratto: 23 km da Maglie a Tricase.Sul secondo, continua a non esserci l’ accordo tra i sindaci.



Il primo cittadino di Tricase Carlo Chiuri chiede ora una discussione aperta con la comunità , poi la decisione finale ed eventualmente il via libera al tracciato così come progettato da Anas e Regione Puglia.