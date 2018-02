Liberi e Uguali presenta la squadra. Noi in coalizione? Dagli altri solo assemblaggio di simboli

BARI – Liste presentate, candidati schierati. Per Liberi e Uguali la campagna elettorale è ormai nel vivo. Massimo D’Alema, Rossella Muroni, Gianna Fratta, Annalisa Pannarale e Michele Laforgia, capilista in Puglia per Camera e Senato, si presentano con al fianco tutti i componenti delle liste nei vari collegi.

Aspettative? “Nessuna” garantisce D’Alema, pensare al 5 marzo, oggi, è inutile. Ma di una cosa si dicono certi: nessuno avrà la maggioranza in Parlamento. E l’ipotesi di un governo con i 5 stelle, o con i competitor di centrodestra, è “alchimia politica” e nulla più. Il sostegno di Liberi e Uguali si valuta sul programma.

Una coalizione con il centrosinitra? “Non esiste – continuano – “l‘assemblaggio di simboli non è una coalizione e – l’affondo – il programma del Pd è l’opposto di ciò che propongono i suoi alleati”.

Lavoro, giovani, diritto allo studio, sostegno alle fasce deboli e soprattutto, in Puglia, dicono, il grande tema dell’ambiente e dell’industria che lo mette alla prova come a Brindisi e come a Taranto. Ma – avvertono – si tenga fuori l’Ilva, il siderurgico non diventi argomento di scontro nella bagarre elettorale.