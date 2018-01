“Mai più fascismi”, l’appello Arci per il giorno della memoria. Da sabato raccolta firme

LECCE – “Mai più fascismi” è lo slogan scelto per il giorno della memoria da Arci. Da sabato 27 gennaio al via la raccolta firme per una petizione, promossa da Anpi e sostenuta da tante altre organizzazioni sociali, che chiede alle istituzioni democratiche di vigilare perché non abbiano spazio e agibilità politica formazioni che si richiamano apertamente al fascismo e al nazismo.

Come si legge nell’appello, l’obiettivo è quello di “dare una risposta umana a idee disumane affermando un’altra visione delle realtà che metta al centro il valore della persona, della vita, della solidarietà, della democrazia come strumento di partecipazione e di riscatto sociale”.

Sarà possibile sottoscrivere l’appello nelle sedi dei circoli Arci della provincia.