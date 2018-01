M5S, il giorno dei candidati. Attesa per i 12 nomi salentini

PESCARA- Dopo i giorni delle grandi polemiche per gli esclusi dalle consultazioni online, queste sono ore di attesa per conoscere i nomi dei candidati al Parlamento per il M5s. Saranno resi noti nel pomeriggio, a Pescara, direttamente dal candidato premier Luigi Di Maio e poi pubblicati sul blog del Movimento.

Per il Salento, saranno comunicati otto nomi per la Camera, quattro per il collegio plurinominale Lecce-Nardò-Casarano-Francavilla e quattro per quello di Taranto-Martina-Brindisi-Monopoli. Quattro nomi, invece, per il collegio plurinominale per il Senato, corrispondente a tutta la bassa Puglia, da Monopoli a Leuca.

I nomi saranno diffusi senza rispettare l’ordine di lista, perché sarà obbligatoria l’alternanza di genere e perché saranno possibili anche altre verifiche da parte dello staff pentastellato. Saranno dunque solo resi noti i candidati che hanno ottenuto più preferenze alle parlamentarie online.

Chi correrà nei collegi uninominali, invece, com’è noto, sarà scelto direttamente dal capo politico.