PESCARA – Grandi conferme nei nomi dei candidati salentini del Movimento 5 Stelle al Parlamento. Dopo i giorni delle polemiche per gli esclusi dalle consultazioni online, ecco chi sono i più votati alle “parlamentarie”:

Alla Camera, quattro candidati per il collegio plurinominale Lecce-Nardò-Casarano-Francavilla

Diego De Lorenzis (uscente)

Veronica Gianone (candidata alle amministrative di Lecce con Fabio Valente)

Leonardo Donno, di Galatina

Annalisa Urso, di Taurisano

e quattro per quello di Taranto-Martina Franca-Brindisi-Monopoli, con in testa

Giuseppe L’Abbate, che è della provincia di Bari.

Quattro nomi, per il collegio plurinominale per il Senato, corrispondente a tutta la bassa Puglia, da Monopoli a Leuca:

Barbara Lezzi (uscente)

Maurizio Buccarella (uscente)

Daniela Donno (uscente)

Cataldo Mininno, di Galatina

Chi correrà nei collegi uninominali, invece, com’è noto, sarà scelto direttamente dal capo politico.

Intanto domani pomeriggio si terrà a Lecce, nelle sale dell’Hotel Zenit, l’incontro tra attivisti “Le parlamentarie, discutiamone”. Gli esclusi annunciano di voler dare battaglia legale e politica e che stanno facendo rete tra loro, in tutta la regione e non solo, per costruire un’alternativa “che riprenda temi e metodi -scrivono- del vero Movimento”.