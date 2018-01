Ufo, 5 avvistamenti in Puglia nel 2017. Nel Salento 91 “oggetti volanti” in un secolo

LECCE- Per chi ci crede, chissà se è poi una bella notizia: sulla testa della Puglia volano sempre meno oggetti non identificati. I dati del Centro Ufologico nazionale lo confermano: nel 2017, appena 5 avvistamenti nella nostra regione. È via via una parabola discendente, specie confrontando i dati del 2013, quando durante il IV convegno interregionale del Cun Puglia-Basilicata vennero comunicati ben 67 avvistamenti solo quell’anno: ben 13 nel Leccese.

In totale, nei cieli italiani gli Ufo annotati nell’anno che si è appena concluso sono stati 110. Otto in meno rispetto al 2016, ma 12 di più rispetto al 2015, quando si è raggiunto il picco negativo, un trend iniziato a partira dal 2010, con numeri in sostanza dimezzati ogni anno.

Per il 2017, il Centro Ufologico inserisce la Puglia nella parte media della classifica delle regioni in cui gli oggetti volanti sono stati oggetto di segnalazione, 5, si diceva, al pari di Campania, Marche e Liguria. Molti meno che in Lombardia, prima regione con 21 avvistamenti, ma anche di Veneto (13), Lazio (11), Toscana (10), Emilia Romagna (9), Piemonte (7). Seguono Abruzzo e Sardegna (3), Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Valle d’Aosta (2), Umbria (1). Per quattro segnalazioni, infine, non è specificata la regione.

Dal rapporto del Cun relativo al secolo che va dal 1900 al 2014, poi, emerge che nelle tre province salentine sono state 91 le entità non identificate che hanno stupito i cittadini: 40 sono state segnalate in provincia di Lecce, 31 in quella di Taranto, 20 in quella di Brindisi.

Tra le ultime raccontate, nel novembre 2015, la testimonanza di un ragazzo che era sul pullman lungo la Lecce-Brindisi e che ha dichiarato di aver visto un oggetto luminoso dalla forma ovale che volava dietro le nuvole.

Insomma, naso all’insù. Nel 2018 avvistamenti e incontri del terzo tipo potrebbero tornare ad essere più numerosi!