Gasolio non raffinato: Codici, Federconsumatori e Adusbef pronti ad avviare ricorso

SALENTO – Per i tanti automobilisti coinvolti nella vicenda del carburante che non sarebbe stato correttamente raffinato e distribuito, Codici Puglia sta avviando un’azione collettiva per chiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed extrapatrimoniali, subiti.

“Chiederemo senz’altro il rimborso delle spese di riparazione sostenute e il risarcimento di tutti i danni sofferti dagli automobilisti – afferma l’Avv. Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce- rivolgeremo le legittime pretese, in prima istanza, ai gestori delle pompe di benzina e alle compagnie petrolifere coinvolte”.

Federconsumatori e Adusbef di concerto spiegano ai consumatori come tutelarsi per avanzare richiesta di risarcimento e allo stesso tempo evitare danni più seri ai mezzi. Le associazioni, presenti su tutto il territorio provinciale, sono a disposizione per fornire consulenza e assistenza.