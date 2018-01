Febbraio il mese delle candidature e dell’anatra forse zoppa

LECCE- Tra il 2 ed il 3 febbraio le candidature ufficiali per la corsa a Montecitorio ed a Palazzo Madama e dopo circa 5 giorni il verdetto del Consiglio di Stato sulla futura composizione del consiglio comunale di Lecce. In ambedue due gli appuntamenti il dato creerà feriti gravi e felici politicanti. Sia nel centro sinistra che nel centro destra l’incognita sull’autoconservazione dello Status di Parlamentare, così come la speranza di altri di assumerlo. Nel centrosinistra certa la riconferma della vice ministro Bellanova in terra del Salento tra le province di Lecce, Brindisi e Taranto, e speranze non ancora destituite per gli altri uscenti . Nel centro destra alcuno, almeno sulla carta, ha il posto al sole e molti ambiscono il luogo riscaldato; nel movimento 5 stelle le parlamentarie in partenza ad ore decreteranno le riconferme, almeno virtuali, degli attuali ed infine tutti in corsa nella coalizione del “salentino ritrovato”, d’obbligo le virgolette, Massimo D’Alema. Se nella coalizione che governa a Palazzo Chigi c’è il timore che Renzi sia pronto a garantire riconferme e candidature solo di fedelissimi a discapito, nelle ultime ore, delle espressioni delle altre componenti del Pd; nel centrodestra la conta non è solo interna ai partiti ma anche tra questi per la ripartizione dei collegi. In Puglia e nel Salento Berlusconi non farà usare la coalizione come un taxi, visto i dati dei sondaggi, e come già successo nell’allora Forza Italia fittiana ma cercherà di quadrare il cerchio tra new entry e selezionatissimi uscenti. Ben venga la coalizione ma non meno del 50% dei collegi uninominali al partito leader, il resto agli alleati. Nel movimento 5 stelle le parlamentarie segneranno i futuri degli attuali e dei potenziali nuovi ingressi mentre nella dalemiana nuova coalizione guidata da Grasso il tutto diviso tra capo di Leuca, vedi Abaterusso padre o figlio, e capoluogo di Regione. Ma per Lecce il mese di febbraio ha un duplice significato politico, in ballo la nuova maggioranza di Palazzo Carafa o la conferma di quella in essere ma il tutto nelle mani del Consiglio di Stato.